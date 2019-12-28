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Почти 17 тысяч украинцев встретят новогоднюю ночь в поездах

Комментариев: 1
Почти 17 тысяч украинцев проведут Новый год в поезде.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

Новогоднюю ночь в поездах встретят около 17 тысяч украинце. Всего на новогодние праздники будут работать 126 поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныцы. 

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“На поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь 2019/2020, Укрзализныця предложила 66 846 мест в поездах дальнего следования. Из них 16 678 мест уже выкуплено пассажирами, которые будут направляться на праздник или путешествовать по делам. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление“, - говорится в сообщении.

Также в компании заявили, что для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в этом году Укрзализныця назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы.

Напомним, ранее “Укрзализныця“ накопила миллиарды долгов перед кредиторами, - аналитика

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Теги: Украна, Новый год, Поезд
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Комментариев (1)
Антибес    28.12.2019, 13:15
Оценка:  -2
Антибес
И подавляющее большинство из этих 17000 встретят Новый год в поездах,которые идут за пределы нашей охреНэньки.)))))
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