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Выжил ради беременной невесты: трогательная история героя АТО

Комментариев: 4
Украинцам рассказали трогательную историю бойца АТО.
Супруги воспитывают сына
Супруги воспитывают сына
скриншот

Герой АТО Александр Беспалов смог чудом выжить после тяжелого ранения в голову, которое считается смертельным.

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Об этом сообщает ТСН.

Сообщается, что 21 мая военный получил тяжелое ранение в голову, но сумел вернуться к жизни. Парень побывал в коме, но сумел прийти в себя. После этого он решил сделать своей беременной девушке предложение. Свои планы герой осуществил в жизнь как только выписался из реанимации. 

Пуля через правый глаз дошла до затылочной кости. После таких ранений все обычно погибают на месте, - прокомментировали врачи, которые спасли жизнь парню.

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За жизнь бойца боролись лучшие врачи Днепровской больницы им. Мечникова на протяжении двух недель. 

Сразу после выхода из комы, парень попросил зарегистрировать его брак с любимой девушкой, которая в то время была беременна.

На данный момент герой проходит реабилитацию. Счастливые молодожены в октябре стали родителями сына Алексея. Александр собирает документы для получения инвалидности и ждет компенсацию за ранение от государства, которую до сих пор не получил.

Напомним, в Киеве вандалы разгромили памятник Сергею Нигояну. Сергей Нигоян - герой Небесной сотни.

 

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Теги: герой АТО, история, невеста, сына, ранение
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Комментариев (4)
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fkrfyfan    28.12.2019, 13:26
Оценка:  -1
fkrfyfan
А что карателям и убийцам полагается пенсия?
Rikstal    28.12.2019, 13:26
Оценка:  -3
Rikstal
Неймовірна історія!!! Хай щастить молодому подружжю!
Люблю_Украину    28.12.2019, 13:23
Оценка:  +3
Люблю_Украину
Вот и плюсы жизни без мозга - живешь дольше и счастливее! Даже на пули пофиг!
Антибес    28.12.2019, 13:10
Оценка:  -1
Антибес
Этот потешно-наивный одноглазый рогоносец видимо думает что ребёнок от него...)))))
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