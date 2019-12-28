Выжил ради беременной невесты: трогательная история героя АТО

Украинцам рассказали трогательную историю бойца АТО.

Герой АТО Александр Беспалов смог чудом выжить после тяжелого ранения в голову, которое считается смертельным.

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Об этом сообщает ТСН.

Сообщается, что 21 мая военный получил тяжелое ранение в голову, но сумел вернуться к жизни. Парень побывал в коме, но сумел прийти в себя. После этого он решил сделать своей беременной девушке предложение. Свои планы герой осуществил в жизнь как только выписался из реанимации.

Пуля через правый глаз дошла до затылочной кости. После таких ранений все обычно погибают на месте, - прокомментировали врачи, которые спасли жизнь парню.

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За жизнь бойца боролись лучшие врачи Днепровской больницы им. Мечникова на протяжении двух недель.

Сразу после выхода из комы, парень попросил зарегистрировать его брак с любимой девушкой, которая в то время была беременна.

На данный момент герой проходит реабилитацию. Счастливые молодожены в октябре стали родителями сына Алексея. Александр собирает документы для получения инвалидности и ждет компенсацию за ранение от государства, которую до сих пор не получил.

Напомним, в Киеве вандалы разгромили памятник Сергею Нигояну. Сергей Нигоян - герой Небесной сотни.

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