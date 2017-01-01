Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пристайко рассказал про роль Украины в импичменте Трампа

Комментариев: 0
Глава МИД Украины дал интервью немецким журналистам.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины Вадим Пристайко
Пресс-служба МИД

Украина находится в центре процесса импичмента президента США Дональда Трампа, и это не является хорошим явлением. Об этом в интервью немецкому изданию RND рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко. 

Читай также: Импичмент Трампа: Байден не будет давать показания

“Украина сотрясает мощнейшие правительства мира ... Некоторые из нас хотели бы, чтобы Украина была самой скучной страной на земле ... Довольно утомительно быть в центре внимания мировой общественности“, - сказал Пристайко.

В то же время, глава МИД отметил, что Украина никоим образом не заинтересована в ухудшении отношений с Соединенными Штатами. 

Читай также: Тейлор опроверг слова Трампа о мировом лидерстве Украины по коррупции

“Здесь Россия, там США, не хватает только Китая - это довольно утомительно быть в центре внимания мировой общественности“, - добавил Пристайко. 

Напомним, Пристайко рассказал, что Германия отказалась выдать военную помощь Украине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Пристайко, МИД, Трамп, импичмент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь