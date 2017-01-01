Пристайко рассказал про роль Украины в импичменте Трампа

Глава МИД Украины дал интервью немецким журналистам.

Украина находится в центре процесса импичмента президента США Дональда Трампа, и это не является хорошим явлением. Об этом в интервью немецкому изданию RND рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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“Украина сотрясает мощнейшие правительства мира ... Некоторые из нас хотели бы, чтобы Украина была самой скучной страной на земле ... Довольно утомительно быть в центре внимания мировой общественности“, - сказал Пристайко.



В то же время, глава МИД отметил, что Украина никоим образом не заинтересована в ухудшении отношений с Соединенными Штатами.

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“Здесь Россия, там США, не хватает только Китая - это довольно утомительно быть в центре внимания мировой общественности“, - добавил Пристайко.



Напомним, Пристайко рассказал, что Германия отказалась выдать военную помощь Украине.

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