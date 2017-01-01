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ВСУ проверили боеготовность танков на Донбассе

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В зоне проведения ООС вооруженные силы Украины проверили боеготовность танковых подразделений.
ВСУ проверили боеготовность танков на Донбассе
© facebook.com/pressjfo
Фото 1/8
  • Танковые учения ВСУ на Донбассе
  • Танковые учения ВСУ на Донбассе
  • Танковые учения ВСУ на Донбассе
  • Танковые учения ВСУ на Донбассе
  • Танковые учения ВСУ на Донбассе
  • Танковые учения ВСУ на Донбассе
  • Танковые учения ВСУ на Донбассе
  • Скриншот
ВСУ проверили боеготовность танков на Донбассе
Танковые учения ВСУ на Донбассе
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В Луганской области в районе разведения сил, состоялись двухдневные учения танковых подразделений. Вооруженные силы Украины проверили боеготовность техники. Об этом сообщает пресс – служба ООС у себя в Facebook

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“В рамках проведения двухдневной проверки готовности к выполнению задач танковые подразделения отрабатывали тактику, а затем практические действия: выход в указанные районы с целью подавления вероятного противника с поддержкой противотанковых средств, а на заключительном этапе была стрельба на меткость на месте и в движении“, - сообщили в штабе.

Также в штабе отметили, что для некоторых бойцов это было одним из первых серьезных испытаний, однако все военные с поставленными задачами справились на высоком уровне.

Напомним, ранее Украина подписала второй контракт на поставку Джавелинов

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Теги: ВСУ, ООС, Донбасс
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