Нападение на журналистов Шария: Предъявлено первое подозрение
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Одному из участников нападения на журналистов ресурса “Шарий.net“ у здания Киевского апелляционного суда 24 декабря объявили о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
29-летнего жителя Киевской области подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.
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В отношении мужчины суд рассматривает другое уголовное производство – по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой) Уголовного кодекса. Прокуратура будет ходатайствовать о его аресте.
Кроме того, в рамках уголовного производства, начатого в связи с инцидентом у Киевского апелляционного суда, также расследуется факт причинения телесных повреждений указанному журналисту, квалифицированный по ч. 2 ст. 345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста – ред.), – добавили в прокуратуре.
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Об установлении личности напавшего на журналистов “Шарий.net“ полиция Киева сообщала 26 декабря. В 2016 году мужчина напал на киевлянина с ножом, отмечали правоохранители.
Напомним, 24 декабря в Киевском апелляционном суде рассматривали апелляцию фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Активисты выгнали из здания суда представителей видеоблогера Анатолия Шария.
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