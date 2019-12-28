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Нападение на журналистов Шария: Предъявлено первое подозрение

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Сообщается, что мужчина подозревается и в других преступлениях.
Нападение на журналистов Шария произошло 24 декабря
Нападение на журналистов Шария произошло 24 декабря
кадр из видео

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Одному из участников нападения на журналистов ресурса “Шарий.net“ у здания Киевского апелляционного суда 24 декабря объявили о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

29-летнего жителя Киевской области подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста) и ч. 2 ст. 296  (хулиганство) Уголовного кодекса.

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В отношении мужчины суд рассматривает другое уголовное производство – по ч. 4 ст. 296 (хулиганство),  ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой) Уголовного кодекса. Прокуратура будет ходатайствовать о его аресте.

Кроме того, в рамках уголовного производства, начатого в связи с инцидентом у Киевского апелляционного суда, также расследуется факт причинения телесных повреждений указанному журналисту, квалифицированный по ч. 2 ст. 345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста – ред.), – добавили в прокуратуре.

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Об установлении личности напавшего на журналистов “Шарий.net“ полиция Киева сообщала 26 декабря. В 2016 году мужчина напал на киевлянина с ножом, отмечали правоохранители.

Напомним, 24 декабря в Киевском апелляционном суде рассматривали апелляцию фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Активисты выгнали из здания суда представителей видеоблогера Анатолия Шария.

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Теги: Шарий, журналист, нападение на журналистов, подозрение, прокуратура
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Комментариев (1)
alex-zol    28.12.2019, 13:28
Оценка:  0
alex-zol
Наконец то этот пиd
ор сядет!
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