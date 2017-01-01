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Дело Шеремета: следствие вызывает замглавы "Правого Сектора"

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Следователи в деле Шеремета хотят допросить активиста "Правого Сектора" Вадима Ермилова.
Заместитель главы "Правого Сектора" Вадим Ермолов
Заместитель главы "Правого Сектора" Вадим Ермолов
Вадим Ермолов/Facebook

Следователи в деле убийства журналиста Павла Шеремета выслали повестку главе исполкома партии “Правый Сектор“ Вадиму Ермилову. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. 

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Активист опасается, что его могут задержать.

“28 декабря в 12:00 меня вызывают на следственные действия по делу Шеремета на Богомольца, 10. Учитывая последние события не удивлюсь, если задержат. Просьба поддержать!“, - написал Ермилов.

 

Напомним, в деле Шеремета суд не смог рассмотреть апелляцию защиты Антоненко.

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Теги: Шеремет, Ермилов, Правый Сектор
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