Дело Шеремета: следствие вызывает замглавы "Правого Сектора"

Следователи в деле Шеремета хотят допросить активиста "Правого Сектора" Вадима Ермилова.

Следователи в деле убийства журналиста Павла Шеремета выслали повестку главе исполкома партии “Правый Сектор“ Вадиму Ермилову. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Активист опасается, что его могут задержать.



“28 декабря в 12:00 меня вызывают на следственные действия по делу Шеремета на Богомольца, 10. Учитывая последние события не удивлюсь, если задержат. Просьба поддержать!“, - написал Ермилов.

Напомним, в деле Шеремета суд не смог рассмотреть апелляцию защиты Антоненко.

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