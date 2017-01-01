Силы спецопераций ВСУ показали мощное видео под музыку Riffmaster

ССО ВСУ показали отчет за год.

Командование Сил Специальных операций ВСУ показало мощный видеоотчет достижения своих бойцов за уходящий 2019 год.

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Видео появилось на Facebook-странице Командования ССО ВСУ.

Интересно, что ролик сопровождает музыка Андрея Антоненко - известного музыканта, военнослужащего, АТОшника и лидера рок-группы Riffmaster, который является фигурантом громкого дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

К слову, ССО ВСУ были созданы 5 января 2016 года. Это самый молодой род войск в Украине.

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Сообщается, что за год были проведены тысячи часов боевой подготовки и выполнения поставленных боевых задач. Бойцы ССО поучаствовали во многих международных учениях как в Украине, так и за рубежом, где смогли отточить свое мастерство. Также говорится о достижении совместимости с НАТО и получении сертификации на участие в операциях сил быстрого реагирования.

ССО ВС Украины в 2019 году сделало весомые шаги относительно реализации задачи - быть самодостаточным боевым организмом, который способен выполнять поставленные задачи, в частности, присущие другим видам Вооруженных Сил Украины. Это было очень насыщенно и результативно - сказано в сообщении.

Видео не случайно сопровождается музыкой Riffmaster. Отметим, что Антоненко является автором гимна Сил Специальных Операций (песня группы Riffmaster "Тихо Прийшов, Тихо Пішов").

Напомним, появилась трогательная история бойца, который выжил ради беременной невесты. Украинцам рассказали трогательную историю бойца АТО.

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