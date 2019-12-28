"Ваш родственник в полиции": аферисты выманили у пенсионера $5000

Доверчивый пенсионер передал мошенникам 5 000 долларов.

27 декабря 84-летний пенсионер из Ивано-Франковска стал жертвой старой схемы телефонного мошенничества - "Ваш родственник в полиции". Доверчивый дедушка перечислил аферистам 5 000 долларов. Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

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Правоохранители рассказали, что пенсионеру позвонил человек и представился работником милиции. Он сообщил, что сын пожилого человека якобы виновен в совершении ДТП. Чтобы "отмазать" сына, мошенник потребовал у мужчины 5 000 долларов. Поверив на слово проходимцу, пенсионер передал всю имеющуюся в доме наличность незнакомцу, который вскоре за ней приехал.



Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению места нахождения мошенников и их привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, аферисты вымогают деньги на "новогодние подарки" от имени Генштаба ВСУ.

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