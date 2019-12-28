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"Ваш родственник в полиции": аферисты выманили у пенсионера $5000

Комментариев: 3
Доверчивый пенсионер передал мошенникам 5 000 долларов.
Телефонные аферисты выманили у доверчивого пенсионера 5 000 долларов
Телефонные аферисты выманили у доверчивого пенсионера 5 000 долларов
ГУНП в Ивано-Франковской области

27 декабря 84-летний пенсионер из Ивано-Франковска стал жертвой старой схемы телефонного мошенничества - "Ваш родственник в полиции". Доверчивый дедушка перечислил аферистам 5 000 долларов. Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области. 

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Правоохранители рассказали, что пенсионеру позвонил человек и представился работником милиции. Он сообщил, что сын пожилого человека якобы виновен в совершении ДТП. Чтобы "отмазать" сына, мошенник потребовал у мужчины 5 000 долларов. Поверив на слово проходимцу, пенсионер передал всю имеющуюся в доме наличность незнакомцу, который вскоре за ней приехал.

Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению места нахождения мошенников и их привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, аферисты вымогают деньги на "новогодние подарки" от имени Генштаба ВСУ.

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Теги: аферисты, телефонные мошенники, Ивано-Франковск
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Комментариев (3)
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СтальнаяКрыса    28.12.2019, 14:37
Оценка:  +3
СтальнаяКрыса
Интересно будет если таким аферистам вместо пакета с деньгами дадут пакет гексогена обложенный мелкими шариками от подшипника. После полученных травм, они вряд ли будут в полицию жаловаться.
fkrfyfan    28.12.2019, 14:31
Оценка:  -2
fkrfyfan
Такой старый развод, как и с найденым кошельком. А лохи всё находятся
Alkoholowe    28.12.2019, 14:00
Оценка:  +1
Alkoholowe
пенсионер-олень безрогий..
как можно вестись на такие разводы?
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