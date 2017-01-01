Морских пограничников "вооружили" новыми скоростными катерами

Перед приемкой новые катера протестировали бойцы спецподразделений.

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Новые специализированные малые катера украинского производства для отделов специальных действий Одесского и Мариупольского отрядов морской охраны прошли ходовые испытания и пополнили корабельно-катерный состав морских пограничников. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

На ходовых испытаниях новые специализированные малые катера “Бриг“ продемонстрировали скорость от 32 до 35 узлов (около 70 км/ч), в зависимости от загрузки.

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С началом нового навигационного сезона подразделения специальных действий на Азовском и Черном морях будут выходить на службу на этих катерах.

Отмечается, что выиграло тендер на строительство катеров для спецподразделения морских пограничников харьковское предприятие “Бриг ЛТД“, которое впервые реализовало проект милитари-сотрудничества. Компания производит товары для активного отдыха и спорта.

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Региональное управление Морской охраны разработало техническое задание и сформулировало четкие требования к будущим катерам: скорость, маневренность, вместительность, дальность плавания, оснащение современной навигационной и радиолокационной техникой, средствами связи, эргономичность корпуса, расхода топлива и т.п.

Малые катера оснащены стационарным дизельным двигателем, имеют запас горючего более 300 литров, максимально могут вместить 11 бойцов, принять на борт в целом 1500 кг, то есть увеличенную штурмовую группу в полной экипировке и вооружении. Важно, что эти катера оснащены специальным трапом для поднятия водолаза, что позволит проводить подводные обзоры судов, к примеру, на рейдовых стоянках или в открытом море до захода судна в порт. А также, в комплекте с катером поставлен трейлер для наземной транспортировки катера.

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Отмечается, что спецподразделение на таком катере имеет повышенную мобильность и может перемещаться для точечных действий на различных участках побережья и различных водоемах приграничья.

В приеме катеров и в испытательных маневрах непосредственно участвовали бойцы спецподразделения, проверив на себе все заявленные характеристики кораблей.

Напомним, украинские военные создали дивизион в Азовском море. Катера и суда нового формирования будут базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.

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