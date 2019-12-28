Рупоры Кремля показали троих украинских пленных на ТВ

РФ якобы согласилась передать троих мужчин Украине.

В РФ снова показали военнопленных из Украины скриншот

Рупоры Кремля показали в эфире троих украинских пленников, которых они якобы согласились отдать Киеву в рамках обменного процесса, запланированного на 29 декабря.

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Видеоролик с участием украинских пленных показали в программе “Вести” на канале Россия1.

Пропагандисты показали двух украинских военнослужащих. В кадр попали Василий Жмелинский - боец 57 бригады ВСУ, который попал в плен террористов под Песками в феврале 2018 года, а также мужчина по имени Борис Пундор. Имени третьего человека пропагандисты не назвали.

В сюжете пропагандистов Жмелинский общается к так называемой "омбудсменом ДНР" Дарьей Морозовой. Мужчина спрашивает у террористки, есть ли у него шанс вернуться домой к Новому году.

В любом случае, вы все втроем подтверждены "ДНР". Вы все участники предстоящего обмена, - заявила Морозова, акцентировав на дате.

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Также Жмелинский рассказал о планах на будущее. Он отметил, что хотел бы продолжить службу в ВСУ, если это будет возможным.

В кадр попала тумбочка Жмелинского, на которой написаны фамилии еще трех человек: танкиста Богдан Пантюшенко, которого россияне показывали по телевидению ранее, и Романа Твердого. Еще тумбочка с фамилией Милехин или Мидехин. Кто этот человек, пока неизвестно.

Напомним, Зеленский отказал российской пропагандистке в интервью. Президент не смог вписать интервью в свой график.

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