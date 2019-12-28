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В Винницкой области жестоко поиздевались над 15-летней студенткой

Комментариев: 3
Девушка с травмами попала в больницу.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos

В Винницкой области жестоко издевались над ученицей одного из профессиональных училищ Козятина. Девушка с травмами различной степени тяжести оказалась в больнице.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

По словам копов, о пытках в ПТУ Козятина их сообщили медики учреждения, где проходит лечение 15-летняя студентка.

Потерпевшую уже допросили. Она рассказала, что в комнате общежития ее побили две девушки, а третья отрезала волосы. Полицейские выяснили, что несовершеннолетние, двое из которых находились в состоянии алкогольного опьянения, причинили девушке физические и моральные страдания, а также унизили ее человеческое достоинство.

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Через некоторое время девушка смогла вырваться из рук своих палачей, но о случившемся в полицию не сообщила. По словам девушки, она побоялась. На следующий день состояние здоровья девушки резко ухудшилось. Она обратилась к медикам, а те - к полицейским.

На данный момент ювенальные полицейские выясняют ситуацию, которая сложилась в учебном заведении. Козятинское отделение полиции расследует уголовное производство по статье "пытки", которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Виннице двое парней истязали 18-летнего студента колледжа. В Виннице студент колледжа подвергся пыткам со стороны 2 парней.

 

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Теги: полиция, Винница, пытки, студентка, подросток
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Комментариев (3)
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jeksoncool    28.12.2019, 14:57
Оценка:  0
jeksoncool
Общагой, вытянуть этих двоих на улицу, и методично отп.здить ногами, чтобы на всю жизнь запомнили!
Ira0956    28.12.2019, 14:55
Оценка:  0
Ira0956
Европейские нравы и ыенности
Ira0956    28.12.2019, 14:55
Оценка:  0
Ira0956
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