Появилось впечатляющее видео поджога Харьковской ОГА

Местный житель поджог центральный вход в здание, где расположены ХОГА и облсовет.

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На видеохостинге YouTube и в социальных сетях появилось видео с улицы Сумской в центре Харькова, где вечером 27 декабря неизвестный поджег центральный вход в здание областной государственной администрации.

На нем видно, как несколько человек пытаются потушить объятую пламенем деревянную дверь здания. В результате предпринятых усилий справиться с огнем удалось до приезда спасателей. Никто из людей во время инцидента не пострадал.

Напомним, поджигателем оказался 47-летний житель области, у которого при задержании были изъяты вещественные доказательства. На данное время он уже задержан и находится в изоляторе временного содержания. Мотивы преступления пока не озвучены.

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