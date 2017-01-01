Обмен пленными: Зеленский выступил с заявлением и назвал дату

Президент анонсировал второй масштабный обмен.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштабный обмен пленными между Украиной и боевиками состоится завтра, 29 декабря.

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Об этом президент рассказал во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, передает Укринформ.

Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей, - сказал Зеленский.

Он также добавил, что обмен пленными является самой сложной задачей 2019 года.

Напомним, Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область. Известна программа визита президента.

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