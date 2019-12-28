Зеленский в Ивано-Франковске: на повестке дня ремонт мостов и защита экологии
Глава государства призвал председателя Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмигаля разработать план ремонта мостов, а также подчеркнул важность строительства мусороперерабатывающего завода в Ивано-Франковской области. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.
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Так, рассказывая о социально-экономическое развитие, Денис Шмигаль отметил, что в этом году в области отремонтировано 540 километров дорог. Продолжается восстановление мостов. По его словам, с 1200 мостов в области 80% находятся в неудовлетворительном состоянии.
Также Денис Шмигаль сообщил, что Ивано-Франковская область получила пять новых автомобилей скорой помощи, а также рассказал о выделении средств на ремонт детских садов и школ.
Надо найти средства. Если там все прогнило, надо полностью перестраивать, - сказал Зеленский.
Кроме того, Денис Шмыгаль проинформировал Президента о борьбе с незаконной вырубкой лесов в регионе и о решении экологических проблем.
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Зеленский со своей стороны подчеркнул важность строительства мусороперерабатывающего завода в Ивано-Франковской области.
Напомним, ранее Зеленский отреагировал на выплату долга Газпромом
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