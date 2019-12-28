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Зеленский в Ивано-Франковске: на повестке дня ремонт мостов и защита экологии

Комментариев: 5
Президент Зеленский призвал председателя Ивано-Франковской ОГА разработать план ремонта мостов и подчеркнул важность строительства мусороперерабатывающего завода.
Зеленский на заседании ОГА в Ивано-Франковске
Зеленский на заседании ОГА в Ивано-Франковске
president.gov.ua

Глава государства призвал председателя Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмигаля разработать план ремонта мостов, а также подчеркнул важность строительства мусороперерабатывающего завода в Ивано-Франковской области. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины. 

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Так, рассказывая о социально-экономическое развитие, Денис Шмигаль отметил, что в этом году в области отремонтировано 540 километров дорог. Продолжается восстановление мостов. По его словам, с 1200 мостов в области 80% находятся в неудовлетворительном состоянии.

Также Денис Шмигаль сообщил, что Ивано-Франковская область получила пять новых автомобилей скорой помощи, а также рассказал о выделении средств на ремонт детских садов и школ.

Надо найти средства. Если там все прогнило, надо полностью перестраивать, - сказал Зеленский.

Кроме того, Денис Шмыгаль проинформировал Президента о борьбе с незаконной вырубкой лесов в регионе и о решении экологических проблем. 

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Зеленский со своей стороны подчеркнул важность строительства мусороперерабатывающего завода в Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее Зеленский отреагировал на выплату долга Газпромом

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Теги: Зеленский, Ивано-Франковск, Украина
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Комментариев (5)
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fkrfyfan    28.12.2019, 15:51
Оценка:  -1
fkrfyfan
Представляю как меркель или трамп разъезжают по стране и следят за строительством мостов через речушки или открывают туалеты
Ira0956    28.12.2019, 15:30
Оценка:  0
Ira0956
Названа страшная сумма, которую Украина должна выплатить по внешним займам в 2020 году
Заместитель председателя правления Нацбанка Украины Екатерина Рожкова заявила, что в 2020 году Украина должна будет уплатить по внешним займам 6 млрд долларов.
Woodbrother    28.12.2019, 15:35
Оценка:  -1
Woodbrother
Дядя Ира, на вашей россии висит госдолг в 500 миллиародов долларов. И это только на госкомпаниях. Корпоративные долги эта цифра не учитывает. Отдавать прийдется последними трусами и лаптямии.
VSHIVANKA    28.12.2019, 16:05
Оценка:  -2
VSHIVANKA
БАБУШКА , РОССИИ В ОТЛИЧИЕ ОТ НИЩЕЙ ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ ЕСТЬ ЧЕМ ОТДАВАТЬ , И ДОЛГ ГОД ОТ ГОДА УМЕНЬШАЕТСЯ ...
А ВОТ НА САМОЙ НИЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ , ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД ДОЛГ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИЛСЯ НА 4 МЛРД ДОЛЛАРОВ .....)))
БЕЗУМЕЦ    28.12.2019, 16:28
Оценка:  0
БЕЗУМЕЦ
Страшная не сума, страшная ты когда в зеркало смотришь
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