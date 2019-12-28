На Одесчине дети обожгли младенца кипятком: Малыш умер

Мать не стала обращаться к медикам и решила лечить ребенка своими силами.

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В Захаровском районе Одесской области в многодетной семье скончался пятимесячный малыш, которого старшие дети обожгли кипятком. Как сообщает пресс-служба областной полиции, в момент инцидента 27-летняя мать занималась хозяйством во дворе.

Во время игры дети опрокинули чайник, и кипяток вылился на младенца. Прибежав на крик, молодая мама решила за медицинской помощью не обращаться, и просто обработала пораженные участки тела средством от ожогов.

На следующий день мальчик перестал подавать признаки жизни. По просьбе матери соседи вызвали скорую помощь, но медикам пришлось констатировать смерть и вызвать полицию.

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По факту смерти ребенка открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (“Умышленное убийство“) Уголовного кодекса Украины. В то же время решается вопрос о его переквалификации на ст. 166 (“Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство“).

Тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Расследование продолжается.

Напомним, в Славянске 6-летняя девочка умерла после похода к стоматологу. Прокуратура выясняет, есть ли в смерти ребенка вина врачей.

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