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Замом главы ГБР станет бывший адвокат охранника Януковича - СМИ

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Заместителем главы ГБР станет Александр Бабиков.
Экс-прокурор Александр Бабиков
Экс-прокурор Александр Бабиков
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Заместителем руководителя ГБР Ирины Венедиктовой станет адвокат и прокурор Александр Бабиков. Об этом сообщает портал Страна со ссылкой на свои собственные источники.

По информации журналистов, Бабиков проходил собеседование лично у президента Владимира Зеленского. 

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Сообщается, что два последних года Бабиков работал в адвокатской компании Aver Lex, которая в суде защищала экс-президента Виктора Януковича. Кроме того, Бабиков был адвокатом охранника Виктора Януковича Дмитрия Иванцова, который был потерпевшим в деле о нападении на кортеж Януковича во время его побега из Украины.

До 2017 года Бабиков занимал должность замначальника управления в ГПУ. До Майдана он работал в Харьковской прокуратуре.

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Напомним, Зеленский уволил директора ГБР Романа Трубу.

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Теги: Бабиков, ГБР, назначение, Венедиктова
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