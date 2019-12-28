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“Настоящая зима”: Зеленский признался, где отпразднует Новый год

Комментариев: 1
Президент будет праздновать новый год в Карпатах.
Резиденция "Синегора"
Резиденция "Синегора"
ВВС Украина

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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что Новый 2020 год встретит в президентской резиденции “Синегора” в Ивано-Франковской области.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами во время визита в Ивано-Франковскую область, передает Блиц-инфо.

На Прикарпатье уже настоящая зима. Новый год я буду встречать здесь, в Карпатах. Правда еще предстоит вернуться в Киев, потому что много работы, - сказал Зеленский.

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К слову, в Карпатах расположена государственная резиденции президента “Синегора”. Именно эта резиденция традиционно каждый год принимает семью президента и его гостей на Новый год. Именно там любили праздновать Новый год Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и беглый Янукович.

Напомним, ранее СМИ уже писали, что Зеленский отпразднует Новый год в Карпатах с семьей и Богданом. Собственный источник издания в Офисе президента рассказал, что вместе с четой Зеленский Новый год будет праздновать глава Офиса президента Андрей Богдан и его девушка Анастасия Сличная. Также приглашены все заместители главы ОП со своими супругами. 

 

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Теги: Синегора, резиденция президента, Новый год, Зеленский
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Комментариев (1)
colavova    28.12.2019, 16:30
Оценка:  0
colavova
отдых на мальдивах сам себе обрубил))
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