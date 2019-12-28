Незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды открывали огонь по позициям Украинских военных.

В течение дня, 28 декабря, на Донбассе сепаратисты дважды обстреляли позиции ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины на официальном сайте.

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Так, украинские военные зафиксировали два прицельных обстрела. В частности, с полуночи противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям в Широкино. Обстрел велся из оккупированной Саханки.

Ближе к обеду 20 минут сепаратисты применяли вооружение БМП по защитникам Крымского.

Воины Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия, применяя стрелковое вооружение. По имеющейся информации, боевых потерь вследствие прицельных обстрелов нет, - говорят в штабе.

Напомним, ранее ВСУ проверили боеготовность танков на Донбассе

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