В Одессе Санта-Клаусы дарили прохожим подарки "просто так"
Добровольцы решили поднять жителям города новогоднее настроение, раздавая подарки на улице и в общественном транспорте.
Читай также: Кличко открыл Шулявский мост в костюме Деда МорозаВ Одессе мужчины и женщины переоделись в костюм Санта-Клауса и дарили прохожим подарки, пишет OdesaDilova.info в субботу, 28 декабря.
Санта Клаусы дарили подарки не только на улицах, но и в общественном транспорте. Подарки получили, в частности, пассажиры городского троллейбуса.
Накануне самых волшебных праздников хочется, чтобы в жизни происходили чудеса, было побольше приятных сюрпризов, поводов для радости и искренних улыбок. Помните, как в мультфильме: “Это мне? А за что? – Просто так!“ – рассказали инициаторы идеи.
Напомним, опрос показал, что больше украинцев верят в Святого Николая, чем в Деда Мороза. 52% украинцев верят в святого Николая.
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ХАК , ТЬФУ !!!