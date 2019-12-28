В Одессе Санта-Клаусы дарили прохожим подарки "просто так"

Добровольцы решили поднять жителям города новогоднее настроение, раздавая подарки на улице и в общественном транспорте.

Читай также: Кличко открыл Шулявский мост в костюме Деда Мороза В Одессе мужчины и женщины переоделись в костюм Санта-Клауса и дарили прохожим подарки, пишет В Одессе мужчины и женщины переоделись в костюм Санта-Клауса и дарили прохожим подарки, пишет OdesaDilova. info в субботу, 28 декабря.

Санта Клаусы дарили подарки не только на улицах, но и в общественном транспорте. Подарки получили, в частности, пассажиры городского троллейбуса.

Накануне самых волшебных праздников хочется, чтобы в жизни происходили чудеса, было побольше приятных сюрпризов, поводов для радости и искренних улыбок. Помните, как в мультфильме: “Это мне? А за что? – Просто так!“ – рассказали инициаторы идеи.

Напомним, опрос показал, что больше украинцев верят в Святого Николая, чем в Деда Мороза. 52% украинцев верят в святого Николая.

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