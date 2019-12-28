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В Одессе Санта-Клаусы дарили прохожим подарки "просто так"

Комментариев: 2
Добровольцы решили поднять жителям города новогоднее настроение, раздавая подарки на улице и в общественном транспорте.
Десятки мужчин и женщин переоделись в костюмы Санты
Десятки мужчин и женщин переоделись в костюмы Санты
7 канал

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В Одессе мужчины и женщины переоделись в костюм Санта-Клауса и дарили прохожим подарки, пишет OdesaDilova.info в субботу, 28 декабря.
 
Санта Клаусы дарили подарки не только на улицах, но и в общественном транспорте. Подарки получили, в частности, пассажиры городского троллейбуса. 
 
Накануне самых волшебных праздников хочется, чтобы в жизни происходили чудеса, было побольше приятных сюрпризов, поводов для радости и искренних улыбок. Помните, как в мультфильме: “Это мне? А за что? – Просто так!“ – рассказали инициаторы идеи.
 
 
 

Напомним, опрос показал, что больше украинцев верят в Святого Николая, чем в Деда Мороза. 52% украинцев верят в святого Николая.

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Теги: Новый год, Санта-Клаус, подарки, Одесса
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    28.12.2019, 19:26
Оценка:  -3
VSHIVANKA
САНТАКЛАУСЫ .....
КАК У ХОЗЯЕВ ......)))
НЕРАБЫ ХУЛЕ ....)))
ХАК , ТЬФУ !!!
толян04    28.12.2019, 19:23
Оценка:  -3
толян04
у нас нет сантаклаусов и "просто так" тоже звучит стремно.
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