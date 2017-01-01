В Киеве разоблачили элитный бордель

Незаконный бизнес организовала 30-летняя киевлянка.

На улице Михаила Бойчука в Киеве полицейские прекратили деятельность публичного дома, который был замаскирован под массажный салон.

Организатор - 30-летняя киевлянка facebook.com/UA.KyivPolice

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Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

Сообщается, что бордель организовала 30-летняя киевлянка. Она искала клиентов среди знакомых и в интернете. Все детали “обслуживания” обговаривались по телефону.

Возбуждено уголовное дело facebook.com/UA.KyivPolice

В доме разврата посменно работали от трех до десяти девушек. За час своих услуг они получали от 500 до 2000 гривен, 60% с каждой суммы проститутки отдавали сутенерше.

Возбуждено уголовное дело. Теперь за организацию борделя киевлянке грозит до семи лет за решеткой.

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Напомним, Нацполиция Киева накрыла сеть борделей маскировавшихся под массажный салон. В Киеве организатор незаконного бизнеса арендовала квартиры в столице, где женщины-проститутки оказывали услуги интимного характера.

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