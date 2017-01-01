В Киеве разоблачили элитный бордель
На улице Михаила Бойчука в Киеве полицейские прекратили деятельность публичного дома, который был замаскирован под массажный салон.
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Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.
Сообщается, что бордель организовала 30-летняя киевлянка. Она искала клиентов среди знакомых и в интернете. Все детали “обслуживания” обговаривались по телефону.
В доме разврата посменно работали от трех до десяти девушек. За час своих услуг они получали от 500 до 2000 гривен, 60% с каждой суммы проститутки отдавали сутенерше.
Возбуждено уголовное дело. Теперь за организацию борделя киевлянке грозит до семи лет за решеткой.
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Напомним, Нацполиция Киева накрыла сеть борделей маскировавшихся под массажный салон. В Киеве организатор незаконного бизнеса арендовала квартиры в столице, где женщины-проститутки оказывали услуги интимного характера.
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