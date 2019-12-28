2019-й стал самым теплым годом за всю историю наблюдений в Украине

Теплее нормы оказались все 12 месяцев года, чего раньше не случалось никогда.

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Для Украины 2019 год, в котором было побито более 30 температурных рекордов, стал самым теплым за всю историю наблюдений с 1881 года. Об этом сообщает Центральная обсерватория имени Бориса Срезневского.

В этом году средняя температура воздуха в Киеве достигла +10,6, что на 2,9 градуса выше нормы, которая составляет +7,7. Превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла +10,5.

Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно теплым, даже самым теплым за весь период наблюдений был июнь, средняя температура которого достигла +23,6. Еще ни разу в декабре температура воздуха в Киеве не превышала +15. Но в этом году 19 декабря она достигла +15,2, - говорится в сообщении.

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Всего в 2019 году температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2-2,5 градуса. С учетом значений этого года можно считать, что средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3 градуса, что значительно больше, чем на земном шаре. Сейчас температура в Киеве стала примерно такой, какой была в конце XIX века в Одессе, а в Одессе стала такой, как когда-то была в Бухаресте.

Кроме того, 2019-й оказался скупым на осадки – их выпало только три четверти нормы.

Напомним, осень 2019 года в Киеве оказалась второй самой теплой за 139 лет наблюдений. Теплее было только осенью 1932 года.

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