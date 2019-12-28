Иностранные туристы начали тратить больше денег в Украине

Иностранные туристы увеличили расходы на туризм в Украине.

Расходы иностранных туристов в период посещения Украины за 2019 год составил более 1,3 млрд. долларов, что на 13,8% больше, чем за 2018 год. Об этом свидетельствует статистика НБУ.

Читай также: Все больше украинцев посещают турецкие курорты

По данным Национального банка Украины, туристы из Европы потратили в Украине более 500 млн долларов, что на 18,5% больше, чем за 2018 год.

Также жители России потратили на туризм в Украине более 250 млн. долларов, что на 22,7% больше, чем за 2018 год.

При этом число туристов из стран Евросоюза выросло на 1,5% до 3,214 млн. человек, а количество туристов из России сократилось на 12,3 % до 1,244 млн. человек.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, ранее названы самые яркие туристические места года

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.