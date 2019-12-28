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Иностранные туристы начали тратить больше денег в Украине

Комментариев: 3
Иностранные туристы увеличили расходы на туризм в Украине.
Памятник Богдану Хмельницкому в центре Киева
Памятник Богдану Хмельницкому в центре Киева
EPA/UPG

Расходы  иностранных туристов в период посещения Украины за 2019 год составил более 1,3 млрд. долларов, что на 13,8% больше, чем за 2018 год. Об этом свидетельствует статистика НБУ

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По данным Национального банка Украины, туристы из Европы потратили в Украине более 500 млн долларов, что на 18,5% больше, чем  за 2018 год.

Также жители России потратили на туризм в Украине более 250 млн. долларов, что на 22,7% больше, чем за  2018 год.

При этом число туристов из стран Евросоюза выросло на 1,5% до 3,214 млн. человек, а количество туристов из России сократилось на 12,3 % до 1,244 млн. человек.

Скриншот
Скриншот
bank.gov.ua

Напомним, ранее названы самые яркие туристические места года

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Теги: Тузим, Украина, Расходы
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Комментариев (3)
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zevvs    28.12.2019, 17:50
Оценка:  0
zevvs
На секс туры.
Вшивая_Вышиванка    28.12.2019, 17:42
Оценка:  -3
Вшивая_Вышиванка
И срать стали тоже больше)
Thomas_Porter    28.12.2019, 17:15
Оценка:  -1
Thomas_Porter
Можливо різниця між 2017 і 2018 роками і не так сильно відчутна, але у 2019, мешкаючи в Києві, зрозумів, що свою англійську мушу швидко підтягнути.
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