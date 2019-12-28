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Гончарук одобрил мировое соглашение с "Газпромом"

Комментариев: 2
Премьер-министр подписал распоряжение Кабмина.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук одобрил подписание мирового соглашения с российской компанией “Газпром“ в рамках нового договора на транзит газа на территории Украины после 2020 года.

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Соответствующий документ был опубликован на сайте Кабинета Министров

“Одобрить проект Мирового соглашения по иску компании “Газпром“ к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, дело ПТС № 2019-10“, - пишется в распоряжении.

 

 

Напомним, Зеленский заявил, что Газпром перевел Нафтогазу обещанные 2,9 млрд долларов 

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Теги: Кабмин, Гончарук, Газпром
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Комментариев (2)
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Thomas_Porter    28.12.2019, 17:18
Оценка:  0
Thomas_Porter
Яка" мирова угода" після отримання 2.9 лярдів від газпрому?
В чому логіка?
Це не фейк часом?
bertal    28.12.2019, 17:12
Оценка:  -1
bertal
А что, был план Б? Дебил у власти
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