Гончарук одобрил мировое соглашение с "Газпромом"

Премьер-министр подписал распоряжение Кабмина.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук одобрил подписание мирового соглашения с российской компанией “Газпром“ в рамках нового договора на транзит газа на территории Украины после 2020 года.

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Соответствующий документ был опубликован на сайте Кабинета Министров



“Одобрить проект Мирового соглашения по иску компании “Газпром“ к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, дело ПТС № 2019-10“, - пишется в распоряжении.

Напомним, Зеленский заявил, что Газпром перевел Нафтогазу обещанные 2,9 млрд долларов



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