Обыскивают департамент ЖКХ в связи с работой подрядчиков мэрии в 2017-18 годах.

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В департаменте ЖКХ Николаевского горсовета проходят обыски. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Только что мне сообщили, что в департаменте ЖКХ Николаевского горсовета проходят обыски, касающиеся работы департамента с подрядными организациями в 2017-2018 годах. Обыски проходят по постановлению суда, - написал он.

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Сенкевич заявил, что городские власти готовы идти навстречу следствию и предоставят правоохранителям все необходимые материалы.

Нам нечего скрывать. Как меня проинформировало руководство департамента, все материалы по работе с конкретными подрядчиками за указанный период будут переданы следователям, - заверил градоначальник и добавил, что все подрядные организации, которые ненадлежащим образом выполняли свои обязательства перед городом, “должны ответить за это перед законом“.

Какая из правоохранительных структур и по какому именно делу проводит обыск, не сообщается

Напомним, НАБУ и СБУ начали обыски в Администрации морских портов Украины. Следственные действия осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений должностными лица “АМПУ“ при закупке строительных услуг.

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