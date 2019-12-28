Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберных минометов

Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов.

На Донбассе сепаратисты 28 декабря снова нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ вблизи Орехово. Об этом сообщает пресс-центр ОСС у себя в Facebook.

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Так, 28 декабря, около 13:00 враг совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Орехово из минометов калибра 120 мм (5 мин), которые в соответствии с минскими договоренностями должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения.

Украинская сторона призывает вооруженные формирования Российской Федерации и их наемников прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей, - говорится в сообщении.

Скриншот facebook.com/pressjfo

Напомним, ранее на Донбассе сепаратисты дважды обстреляли позиции ВСУ

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