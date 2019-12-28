Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберных минометов
На Донбассе сепаратисты 28 декабря снова нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ вблизи Орехово. Об этом сообщает пресс-центр ОСС у себя в Facebook.
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Так, 28 декабря, около 13:00 враг совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Орехово из минометов калибра 120 мм (5 мин), которые в соответствии с минскими договоренностями должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения.
Украинская сторона призывает вооруженные формирования Российской Федерации и их наемников прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее на Донбассе сепаратисты дважды обстреляли позиции ВСУ
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