Зеленский внес в Раду обновленный проект децентрализации

Предыдущий проект, поданный 13 декабря, был отклонен еще на стадии рассмотрения парламентского комитета.

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Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду новый усовершенствованный законопроект о децентрализации власти в Украине. Об этом сообщил народный депутат, член комиссии по вопросам правовой реформы при президенте и представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский, пишет “Интерфакс-Украина“.

Несколько недель проходили содержательные и горячие дискуссии по законопроекту изменений в Конституцию, который делает децентрализацию реальной. Прежде всего, важно было услышать позицию местных громад, ради способности и будущего развития которых, собственно, и делается реформа. В результате, президент направил в парламент новый усовершенствованный проект с учетом наиболее важных предложений со стороны местного самоуправления и общественности, - рассказал нардеп.

Напомним, 13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект изменений в Конституцию, предусматривающий децентрализацию и новое административно-территориальное устройство. 18 декабря профильный комитет парламента отклонил этот проект.

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