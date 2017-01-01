Экс-беркутовцы есть в списках на обмен - прокурор

Бывшие сотрудники подразделения Беркут, которых подозревают в расстреле Небесной сотни, находятся в обменном списке, заявил прокурор.

Бывшие сотрудники спецподразделения Беркут, обвиняемые в расстрелах на Майдане, включены в список на обмен с "ЛДНР". Об этом в субботу, 28 декабря, заявил прокурор Сергей Куцый в Киевском апелляционном суде, сообщает УНИАН.

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Отмечается, что в суде рассматривается жалоба адвокатов пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в массовых расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года, об изменении им меры пресечения.

Речь идет, в частности, о Павле Аброськине, Сергее Зинченко, и Олеге Янишевском. Еще двоих экс-беркутовцев под домашний арест отпустили ранее.

Прокуроры предоставили суду письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится о достигнутых политических договоренностях между Украиной и Россией по обмену удерживаемыми лицами. Согласно письму, в список на обмен с украинской стороны включены экс-беркутовцы.

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Прокуроры также признали, что риск побега экс-беркутовцев, в случае их освобождения из-под стражи, остается, однако их необходимо освободить под личные обязательства для того, чтобы осуществить обмен.

Список пленных 24 канал

Список пленных 24 канал

В свою очередь адвокаты потерпевших по делу отметили, что экс-"беркутовцы" не имеют никакого отношения к войне на востоке Украины.

Напомним, ранее адвокат заявил, что экс-беркутовцев вычеркнули из списков на обмен. Сегодня суд рассмотрит апелляцию на их арест.

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