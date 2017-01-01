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Полиция "накрыла" онлайн-порностудию в Кривом Рогу

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Порностудия располагалась в одной из многоэтажек в Кривом Рогу.
Полиция закрыла онлайн-порностудию в Кривом Рогу
Полиция закрыла онлайн-порностудию в Кривом Рогу
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27 ноября правоохранители прекратили деятельность онлайн-порностудии в Кривом Рогу. Во время обысков полицейские изъяли компьютеры, на которых работали веб-модели.

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Во время обыска в квартире находились пять работниц порностудии.

В полиции открыли уголовное производство по статье 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов) ККУ. Организаторам порностудии грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве разоблачили элитный бордель.

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Теги: порностую, веб модель, Кривой Рог
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