Полиция "накрыла" онлайн-порностудию в Кривом Рогу

Порностудия располагалась в одной из многоэтажек в Кривом Рогу.

27 ноября правоохранители прекратили деятельность онлайн-порностудии в Кривом Рогу. Во время обысков полицейские изъяли компьютеры, на которых работали веб-модели.

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Во время обыска в квартире находились пять работниц порностудии.



В полиции открыли уголовное производство по статье 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов) ККУ. Организаторам порностудии грозит до 7 лет лишения свободы.



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