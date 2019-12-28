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Зеленский и Порошенко записали новогодние поздравления

Комментариев: 9
Новогодние поздравления к украинцам Президента Зеленского покажут за пять минут до полуночи, экс-президент Порошенко тоже записал новогоднее обращение.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший президент Петр Порошенко уже записали новогоднее обращение для украинцев на Новый 2020 год. Об этом передает сайт Страна.ua.

Так, новогоднее поздравление действующего президента Зеленского выйдет на телеканале 1+1 в 23:55. По традиции к показу новогоднего поздравления президента Зеленского присоединятся и другие украинские телеканалы.

Однако ряд СМИ распространяет информацию о том, что и экс-президент Петр Порошенко в то же самое время намерен поздравлять украинцев с наступающим годом на телеканале “Прямой“.

Напомним, ранее Зеленский в Ивано-Франковске: на повестке дня ремонт мостов и защита экологии

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Теги: Зеленский, Порошенко, Новый год
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Комментариев (9)
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Ponadyser    28.12.2019, 17:36
Оценка:  -2
Ponadyser
А я по Москве буду встречать Новый Год. Порошенко... Зеленский.... это какой то позор...
Ponadyser    28.12.2019, 17:42
Оценка:  -2
Ponadyser
Как в старые добрые времена, под бой курантов встречаем Новый Год бокалом Советовского Шампанского...
Coюзник    28.12.2019, 17:43
Оценка:  +3
Coюзник
Да хоть по Пекину ...
Ponadyser    28.12.2019, 17:44
Оценка:  -2
Ponadyser
По Севастополю
Coюзник    28.12.2019, 17:44
Оценка:  +3
Coюзник
Не постоянный ты какой то ...
Coюзник    28.12.2019, 17:46
Оценка:  +3
Coюзник
Ты еще скажи что ты живешь в Севастополе ... и тебя тянет на родину в Украину, тоэтопу и тусуешься на украинском сайте
Ponadyser    28.12.2019, 17:56
Оценка:  -2
Ponadyser
Нет, я в Севастополе никогда не жил. Я родился и живу в Новороссии. Когда то мой город назывался Новороссийск... Потом Революция Гидности 1917 года, приход ко власти большевиков.... и мы стали Украиной...
Coюзник    28.12.2019, 18:08
Оценка:  0
Coюзник
Я даже не знаю что Вам ответить ... мне Вас чисто по человечески жалко ...
bertal    28.12.2019, 17:30
Оценка:  -5
bertal
А есть разница кто из жи дов поздравит украинцев с Новым Годом?
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