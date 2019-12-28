Зеленский и Порошенко записали новогодние поздравления

Новогодние поздравления к украинцам Президента Зеленского покажут за пять минут до полуночи, экс-президент Порошенко тоже записал новогоднее обращение.

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший президент Петр Порошенко уже записали новогоднее обращение для украинцев на Новый 2020 год. Об этом передает сайт Страна.ua.

Так, новогоднее поздравление действующего президента Зеленского выйдет на телеканале 1+1 в 23:55. По традиции к показу новогоднего поздравления президента Зеленского присоединятся и другие украинские телеканалы.

Однако ряд СМИ распространяет информацию о том, что и экс-президент Петр Порошенко в то же самое время намерен поздравлять украинцев с наступающим годом на телеканале “Прямой“.

Напомним, ранее Зеленский в Ивано-Франковске: на повестке дня ремонт мостов и защита экологии

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