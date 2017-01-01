Зеленский подписал закон о добыче янтаря

Закон регулирует земельные вопросы доступа к месторождениям янтаря.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 2240 об урегулировании вопроса добычи янтаря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

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В министерстве подчеркнули, что данный закон сможет обеспечить введение строгой ответственности за несоблюдение норм рекультивации земли и введет обязательную компенсацию в случае понесенных потерь.



Теперь будет введено единое разрешение на разведку с правом добычи сроком на 5 лет на участки до 10 гектар. Начальная стоимость продажи будет определена на аукционе.



Также теперь за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку и перевозку янтаря будет введена уголовная ответственность.



Напомним, Рада приняла закон о добыче янтаря.

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