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СБУ закрыла почти 300 нелегальных заправочных станций

Комментариев: 3
Служба безопасности Украины закрыла почти 300 заправок, которые нанесли урон бюджету на миллиарды гривен.
СБУ закрыла почти 300 нелегальных заправочных станций
© ssu.gov.ua
Фото 1/6
  • Служба безопасности Украины закрывает нелегальные заправки
  • Служба безопасности Украины закрывает нелегальные заправки
  • Служба безопасности Украины закрывает нелегальные заправки
  • Служба безопасности Украины закрывает нелегальные заправки
  • Служба безопасности Украины закрывает нелегальные заправки
  • Служба безопасности Украины закрывает нелегальные заправки
СБУ закрыла почти 300 нелегальных заправочных станций
Служба безопасности Украины закрывает нелегальные заправки
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Служба безопасности Украины закрыла почти 300 нелегальных автомобильных заправочных станций по всей стране. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте

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Как говориться в сообщении,  Сотрудники СБУ в пределах более 20 уголовных производств прекратили деятельность почти 300 нелегальных автомобильных заправочных комплексов во всех регионах Украины.

Так, заправки функционировали с нарушением требований действующего законодательства, их деятельность представляла повышенную опасность для окружающих и приводила к масштабному недополучению средств местными бюджетами.

Только за два года сумма неуплаченных государству налогов превысила миллиард гривен, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сотрудников Морпортов подозревают в хищении $20 млн.

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Теги: СБУ, Заправки, Украина
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Комментариев (3)
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ptica-govorun    28.12.2019, 19:34
Оценка:  0
ptica-govorun
Это все классно. Вот только крупные АЗС налогов также не платят. Вот стоит ОККО или там WOG. А на самом деле по документам оператор АЗС - ООО "Рога копыта". Как только накопилось много налоговых обязательств, так и меняется юрлицо на "Пупкин и Ко". И так постоянно.
boriss11    28.12.2019, 19:33
Оценка:  0
boriss11
Закрывали и плакали..так-как крышевали эти заправки они же
Вшивая_Вышиванка    28.12.2019, 18:54
Оценка:  -4
Вшивая_Вышиванка
СБУ теперь АЗС занимается, а городскими туалетами тоже занимается?)
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