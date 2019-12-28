СБУ закрыла почти 300 нелегальных заправочных станций
Служба безопасности Украины закрыла почти 300 нелегальных автомобильных заправочных станций по всей стране. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на официальном сайте.
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Как говориться в сообщении, Сотрудники СБУ в пределах более 20 уголовных производств прекратили деятельность почти 300 нелегальных автомобильных заправочных комплексов во всех регионах Украины.
Так, заправки функционировали с нарушением требований действующего законодательства, их деятельность представляла повышенную опасность для окружающих и приводила к масштабному недополучению средств местными бюджетами.
Только за два года сумма неуплаченных государству налогов превысила миллиард гривен, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сотрудников Морпортов подозревают в хищении $20 млн.
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