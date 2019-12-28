"Херсон никогда не имел отношения к Украине" - российский сенатор

Российский политик Александ Пушков заявил, что крепость Херсона была основана Россией.

Российский политик Александр Пушков заявил, что “Херсон никогда не имел отношения к Украине“. Таким умозаключением он поделился на своей странице в Twitter.

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“Херсон никогда не имел отношения к Украине. Крепость Херсона была основана Россией в 1778 и стала первой базой российского флота на Чёрном море. Чем-чем, а «исконно украинским» он никогда не был“, - написал Пушков.



Таким образом россиянин попытался ответить мэру Херсона Владимиру Николаенко, который заявил, что “исконно русские территории – это болота под Москвой“. Такое заявление городского главы Херсона стало ответом на слова Путина о том, что “часть Украины - исконно русская земля“.



Напомним, Путин также заявил, что украинскую идентичность придумал польский граф.

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