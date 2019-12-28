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"Херсон никогда не имел отношения к Украине" - российский сенатор

Комментариев: 10
Российский политик Александ Пушков заявил, что крепость Херсона была основана Россией.
Российский сенатор Александр Пушков
Российский сенатор Александр Пушков
Александр Пушков/Twitter

Российский политик Александр Пушков заявил, что “Херсон никогда не имел отношения к Украине“. Таким умозаключением он поделился на своей странице в Twitter. 

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“Херсон никогда не имел отношения к Украине. Крепость Херсона была основана Россией в 1778 и стала первой базой российского флота на Чёрном море. Чем-чем, а «исконно украинским» он никогда не был“, - написал Пушков.

Таким образом россиянин попытался ответить мэру Херсона Владимиру Николаенко, который заявил, что “исконно русские территории – это болота под Москвой“. Такое заявление городского главы Херсона стало ответом на слова Путина о том, что “часть Украины - исконно русская земля“.

 


Напомним, Путин также заявил, что украинскую идентичность придумал польский граф.

 

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Теги: Пушков, Херсон, Николаенко, россия.
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Комментариев (11)
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Колишній-східняк    28.12.2019, 19:38
Оценка:  0
Колишній-східняк
Пушков заявил, что крепость Херсона была основана Россией. - А Москву основали и использовали как заимку для охоты киевские князья. Так что теперь прикажете делать?
Шмат    28.12.2019, 19:27
Оценка:  -1
Шмат
Ё-маё,оказывается Путин-очень благоразумный,тихий и рассудительный человек в сравнении с подобными"ястребами".Ка к бы после ухода Путина мы не начали молиться о его возвращении,ведь немало россиян хотят нас поработить.
Carelessangel    28.12.2019, 19:01
Оценка:  -1
Carelessangel
мацква не это Х У Й Л Остан
fulminate    28.12.2019, 18:51
Оценка:  +2
fulminate
Как же надоели эти "историки". За Аляску когда претензии начнете предъявлять? Или сцыкотно? )) Подписали беловежские оглашения в 91? Ну так сидите и не пи...
Serg2176    28.12.2019, 18:50
Оценка:  +4
Serg2176
знову за рибу гроші... мацква не имеет никакого отношения к московии, т.к. була основана киевским князем
VSHIVANKA    28.12.2019, 18:46
Оценка:  -7
VSHIVANKA
СУМЫ , ХАРЬКОВ , ПОЛТАВА , ДНЕПРОПЕТРОВСК , ЛУГАНСК , ХЕРСОН , НИКОЛАЕВ , МАРИУПОЛЬ , ДОНЕЦК , ОДЕССА , ЧЕРНИГОВ, СИМФЕРОПОЛЬ , СЕВАСТОПОЛЬ , КРИВОЙ РОГ , КИРОВОГРАД, ЗАПОРОЖЬЕ , ЧЕРНИГОВ .
ВСЁ ЭТО РУССКИЕ ГОРОДА ОСНОВАНЫЕ РУССКИМИ МОНАРХАМИ И ВОЕННОНАЧАЛЬНИКАМИ И ОНИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУТСЯ НА РОДИНУ
ВыВсеВрети    28.12.2019, 19:00
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ ДЫРКА, Я ВМЕСТЕ С ТОБОЙ БУДУ ЖДАТЬ КОГДА ВСЕ ВЕРНУТСЯ!!!!...)))))))
VSHIVANKA    28.12.2019, 19:23
Оценка:  -2
VSHIVANKA
НУ ВЕДЬ ТЫ , УКРОПНАЯ СВИНЬЯ НЕ ОТРИЦАЕШЬ , ЧТО ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ГОРОДА НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ВОНЮЧЕЙ ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ?
ЭТИ ТЕРРИТОРИИ ПРИПИСАНЫ ВАМ ЛИШЬ БЛАГОДАРЯ НЕНАВИСТНОМУ ВАМИ ЖЕ СССР ....
У ВАС НИКОГДА НЕ БЫЛО НИЧЕГО СВОЕГО КРОМЕ ГРЯЗИ ПОД НОГТЯМИ ....)))
Carelessangel    28.12.2019, 19:01
Оценка:  -1
Carelessangel
ОТСОСЕШЬ!
Ira0956    28.12.2019, 18:45
Оценка:  -7
Ira0956
В Крыму увеличен размер единоразовой денежной помощи гражданам, которым исполняется 100 и более лет.
"Теперь долгожители будут получать единовременную выплату в размере 50000 рублей. Ранее сумма составляла 10000 рублей", - сообщили в ведомстве.
fulminate    28.12.2019, 18:52
Оценка:  +3
fulminate
Ну для начала переведи эту сумму в гривны))) А какая средняя ЗП в крыму? В гривнах пожалуйста)))
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