На завтрашний обмен пленными не пустят прессу – Штаб ООС

В Офисе президента решили закрыть для СМИ доступ к месту обмена.

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На место, где состоится обмен удерживаемыми лицами между Украиной и подконтрольными РФ квази-республиками Донбасса, журналистов не пустят. Об этом сообщил спикер штаба операции Объединенных сил Виталий Саранцев, пишет LB.ua.

По его словам, все фото и видеоматериалы с обмена пленными будут подготовлены аппаратом Офиса президента и “максимально быстро“ переданы СМИ.

Работа прессы на данном мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы (пресс-центр Штаба ООС – ред.) работать, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем — даем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решения принимают не в штабе ООС, — рассказал Саранцев.

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Ранее сообщалось, что обмен состоится 29 декабря на КПВВ “Майорское“, что рядом с оккупированной Горловкой Донецкой области.

Напомним, Рябошапка попросил освободить экс-бойцов “Беркута“ для обмена. Прокуроры передали судье письмо от Рябошапки.

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