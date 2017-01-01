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Дело экс-беркутовцев: Адвокат уехала в больницу из зала суда

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В Киеве суд рассматривает апелляцию на арест беркутовцев.
Адвокат уехала в больницу из зала суда
Адвокат уехала в больницу из зала суда
кадр из трансляции

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Во время заседания Киевского апелляционного суда, где рассматривается апелляция на арест бывшим бойцам спецподразделения “Беркут“ по делу о расстрелах на Институтской, стало плохо одному из адвокатов стороны потерпевших – Елене Сторожук. Об этом сообщает Укринформ.

После своего выступления, в котором Сторожук отметила важность дела по экс-беркутовцев, она сообщила, что плохо себя чувствует.

Я поеду в больницу, - сказала она, отвечая на вопрос председательствующего судьи Маргариты Васильевой.

Заседание суда:

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд продолжил рассмотрение апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции по мере пресечения для пяти бывших бойцов спецподразделения “Беркут“.

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Теги: Беркут, суд, адвокат, больница
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