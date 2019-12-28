В Киевской области два человека отравились суррогатным алкоголем

В Киевской области двое мужчин отравились некачественным алкогольным напитком.

В Белоцерковском районе Киевской области двое мужчин отравились некачественным алкоголем, приобретенным у местной пенсионерки – “трактирщицы“. Об этом сообщает пресс-служба региональной Нацполиции.

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Так, двое мужчин получили деньги от хозяина новостройки, у которого они работали наемными работниками. После чего один из них приобрел алкоголь у “трактирщицы“, которая проживает в селе Поправка.

Утром владелец новостройки нашел двух мужчин с признаками отравления и вызвал скорую помощь. К сожалению, одному из них медикам не удалось спасти жизнь. Другого мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение, - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители провели обыск по месту жительства 71-летней пенсионерки, где обнаружили и изъяли стеклянные и пластиковые емкости с прозрачной жидкостью. Изъятые материалы направили на исследование к экспертам.

Обыски в квартире пенсионерки-трактирщицы kv.npu.gov.ua

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По данному факту следователи Белоцерковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Киевской области отец до смерти забил 4-летнего сына

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