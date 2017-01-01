Кабмин официально уволил главу АРМА
Кабмин уволил ранее отстраненного руководителя АРМА Антона Янчука.
Кабинет министров Украины отправил в отставку Антона Янчука с должности главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
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Документ об увольнении Янчука сегодня подписал премьер -министр Алексей Гончарук.
21 ноября Гончарук написал в Facebook, что отстранил руководство АРМА за срыв отопительного сезона на Львовщине.
Напомним, экс-глава АРМА Янчук будет судиться с Кабмином.
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