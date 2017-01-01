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Кабмин официально уволил главу АРМА

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Кабмин уволил ранее отстраненного руководителя АРМА Антона Янчука.
Экс-глава АРМА Антон Янчук
Экс-глава АРМА Антон Янчук
arma.gov.ua

Кабинет министров Украины отправил в отставку Антона Янчука с должности главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. 

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Документ об увольнении Янчука сегодня подписал премьер -министр Алексей Гончарук.

21 ноября Гончарук написал в Facebook, что отстранил руководство АРМА за срыв отопительного сезона на Львовщине.

Напомним, экс-глава АРМА Янчук будет судиться с Кабмином.

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