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Журналистов не допустят на обмен пленными

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Представителям прессы отказали в аккредитации на обмен пленными. Фото и видео предоставит аппарат президента.
Обмен пленными произойдет 29 декабря
Обмен пленными произойдет 29 декабря
 
Журналистам запретили присутствовать во время обмена пленными, который пройдет в воскресенье, 29 декабря,  сообщил спикер штаба ООС Виталий Саранцев, передает LB.ua. 
 
По его словам, фото и видеоматериалы предоставит аппарат президента, потому что штаб не является организатором. На событие представители штаба ООС попасть не смогут. 
 
"Работа прессы на этом мероприятии не предусмотрена. К сожалению. Не будем ни мы, ни вы. Это не наше решение. Мы это мероприятие только обеспечиваем – даем техническую помощь, медицинскую, охрану. Решения принимают не в штабе ООС", – заявил Саранцев.
 
Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил обмен пленными с оккупантами 29 декабря 
 
Со стороны сепаратистов говорят, что украинская сторона должна передать 87 человек в обмен на 55 человек.
 
В рамках обмена пленными украинский суд отпустил на свободу приговоренных за госизмену харьковских террористов.

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Теги: Журналисты, сепаратисты, ДНР, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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