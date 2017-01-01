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ГБР закончило расследовать хулиганство экс-нардепа Микитася

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В ближайшее время дело передадут в суд.
Максим Микитась
Максим Микитась
facebook.com/maxim.mikitas/

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Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование в производстве по подозрению бывшего народного депутата Максима Микитася в совершении хулиганских действий в помещении поселкового совета в селе Любеч Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры (ГПУ).

Стороне защиты для ознакомления предоставлены материалы уголовного производства. После ознакомления прокуратура планирует направить обвинительный акт в суд.

Напомним, в июле в Любече на Черниговщине произошла стычка между еще тогда нардепом группы “Воля народа“ Максимом Микитасем и председателем объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком. 24 сентября Микитасю сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий.

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Теги: Микитась, хулиганство, ГБР, ГПУ
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