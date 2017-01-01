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Пожар в Одессе: пострадавшим и семьям погибших выплатили 3,6 млн

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Пятнадцать семей погибших получили по 120 тысяч гривен с учетом стоимости ритуальных услуг, которая перечислена исполнителям услуг.
Сгоревший колледж
Сгоревший колледж
dumskaya.net

Одесские власти выплатили из городского бюджета более 3,6 млн грн семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в колледже. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Согласно распоряжению городского головы, семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 4 декабря 2019 года в одесском колледже, предоставлена одноразовая материальная помощь.

"Всего за счет средств бюджета города Одессы выплачена материальная помощь семьям погибших и пострадавших в результате пожара на общую сумму 3 620,0 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, за счет средств целевого фонда Одесского городского совета семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара, предоставлено материальной помощи в общей сумме 890,0 тыс. грн, в том числе - восьми семьям погибших по 50,0 тыс. грн на одну семью и 31 пострадавшему лицу - от 10,0 до 30,0 тыс. грн в зависимости от состояния тяжести повреждений. Восьми семьям погибших будет оказана материальная помощь в следующем 2020 году.

Напомним, в результате пожара в одесском колледже погибли 16 человек, еще 30 пострадали.

Ранее правительственная комиссия назвала причину пожара. Люди погибли из-за небрежного отношения руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.

После пожара в Одессе уволили областное руководство ГСЧС. Новым главой областного управления службы по чрезвычайным ситуациям стал полковник Вадим Шулюк.

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Теги: Одесса, пожар, мэрия, выплаты, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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