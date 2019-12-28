Кого оккупанты завтра могут вернуть домой?: Названы имена

СМИ выдвинули предположения о том, кто из украинских пленных завтра может вернуться домой.

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Во время обмена удерживаемыми лицами 29 декабря из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию могут вернуться военные, которые во время войны на Донбассе попали в плен боевиков. Среди них – награжденный орденом “За мужество“ боец Иван Деев. Об обмене Деева сообщает “Интерфакс“ со ссылкой на свои источники.

Иван Деев – военный 8-го полка спецназначения ВСУ, был активистом Майдана. В 2016 году его наградили орденом “За мужество“ 3-й степени за участие в Антитеррористической операции на Донбассе. Попал боец в плен боевиков на Луганщине в феврале 2017 года.

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Также, по данным российских СМИ, во время обмена в воскресенье на Родину могут вернуться:

23-летний Василий Жемелинский – военный 57-й бригады ВСУ, попал в плен боевиков “ДНР“ 17 февраля 2018 года под Песками.

54-летний Борис Пундор – боец 43-й отдельной механизированной бригады “Патриот“. Вместе с 7 побратимами попал в плен боевиков “ДНР“, заехав грузовиком на неподконтрольную украинской власти территорию 22 мая 2019 года.

Богдан Пантюшенко – боевики подбили его танк под Донецком. С января 2015 года находится в плену боевиков, а так называемый суд оккупантов приговорил его к 18 годам заключения.

Читай также: В Харькове суд отпустил для обмена обвиняемого в трех убийствах Александр Кориньков и Сергей Глондар. Они попали во вражеский плен 16 февраля 2015 года, когда выполняли боевое задание в районе Дебальцево. Бойцы сопровождали колонну и должны были вывести раненых из Дебальцева, однако их отряд попал в засаду. Тогда несколько военных погибли, часть получили ранения, а остальные взяли в плен.

Напомним, завтра на КПВВ “Майорское“ состоится обмен удерживаемыми лицами.

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