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Кого оккупанты завтра могут вернуть домой?: Названы имена

Комментариев: 11
СМИ выдвинули предположения о том, кто из украинских пленных завтра может вернуться домой.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Вчасно

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Во время обмена удерживаемыми лицами 29 декабря из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию могут вернуться военные, которые во время войны на Донбассе попали в плен боевиков. Среди них – награжденный орденом “За мужество“ боец Иван Деев. Об обмене Деева сообщает “Интерфакс“ со ссылкой на свои источники.

Иван Деев – военный 8-го полка спецназначения ВСУ, был активистом Майдана. В 2016 году его наградили орденом “За мужество“ 3-й степени за участие в Антитеррористической операции на Донбассе. Попал боец в плен боевиков на Луганщине в феврале 2017 года.

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Также, по данным российских СМИ, во время обмена в воскресенье на Родину могут вернуться:

  • 23-летний Василий Жемелинский – военный 57-й бригады ВСУ, попал в плен боевиков “ДНР“ 17 февраля 2018 года под Песками.
  • 54-летний Борис Пундор – боец 43-й отдельной механизированной бригады “Патриот“. Вместе с 7 побратимами попал в плен боевиков “ДНР“, заехав грузовиком на неподконтрольную украинской власти территорию 22 мая 2019 года.
  • Богдан Пантюшенко – боевики подбили его танк под Донецком. С января 2015 года находится в плену боевиков, а так называемый суд оккупантов приговорил его к 18 годам заключения.

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    Александр Кориньков и Сергей Глондар. Они попали во вражеский плен 16 февраля 2015 года, когда выполняли боевое задание в районе Дебальцево. Бойцы сопровождали колонну и должны были вывести раненых из Дебальцева, однако их отряд попал в засаду. Тогда несколько военных погибли, часть получили ранения, а остальные взяли в плен.

Напомним, завтра на КПВВ “Майорское“ состоится обмен удерживаемыми лицами.

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Теги: обмен пленными, ОРДЛО, военнослужащие
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Комментариев (12)
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Da-Gabon    28.12.2019, 20:50
Оценка:  -3
Da-Gabon
Приедут домой мордатые, будут рассказывать как им паяльник в зад вставляли.
farfalle    28.12.2019, 21:04
Оценка:  -3
farfalle
Да вон, какой баул тащит, наворовал-то
Vesna_Krasna2    28.12.2019, 20:29
Оценка:  0
Vesna_Krasna2
В самом деле ,пусть Киев озвучит имена.
Колишній-східняк    28.12.2019, 20:23
Оценка:  0
Колишній-східняк
Каждому на память гранату без чеки в штаны.
VSHIVANKA    28.12.2019, 20:22
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ЧТО ЗА " ОККУПАНТЫ " В ДОНБАССЕ ?!
МаюРацию    28.12.2019, 20:11
Оценка:  +1
МаюРацию
Опять меняют украицев на хихлов, а война с РФ, русские не сдаются!?
МаюРацию    28.12.2019, 20:12
Оценка:  -1
МаюРацию
*украинцев
Брюква_и_Клюква    28.12.2019, 20:14
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Еще как сдаются) Вот, например, генерал Власов и его 200 000 бойцов - все немцам сдались)
ВыВсеВрете+    28.12.2019, 20:54
Оценка:  -2
ВыВсеВрете+
Не фантазируй, 20 тысяч оказались в окружении. С Власовым сдалась повариха столовой военного совета армии Мария Воронова. А вот, что в Киеве фашистов встречали хлебом солью, это неоспоримый факт.
толян04    28.12.2019, 20:09
Оценка:  +1
толян04
кого из рагульских садистов расчленителей обменяют на нормальных случайных людей.
fkrfyfan    28.12.2019, 20:08
Оценка:  0
fkrfyfan
А кого каратели всу смогут вернуть домой?
Da-Gabon    28.12.2019, 21:01
Оценка:  -2
Da-Gabon
Еще долавливают на улицах.
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