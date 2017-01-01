Зеленский подписал ряд важных законов

Глава государства утвердил законы об улучшении администрирования акцизного налога, о трансплантации, о присвоении статуса УБД и ряд других документов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал более 10 принятых ранее парламентом законов. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, Зеленский подписал следующие законы:

Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку № 418-IX, который парламент принял 20 декабря 2019 года. Целью закона является обеспечение построения дееспособной и эффективной системы трансплантации в Украине и согласование национального законодательства с международными актами в этой сфере.

Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины № 388-IX от 18 декабря 2019 года. Закон определяет особенности в части начала досудебного расследования в отношении народного депутата Украины, задержания, избрания в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий.

Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно продления мероприятий, связанных с возобновлением деятельности Государственного акционерного общества Черноморнефтегаз № 399-IX, который парламент принял 19 декабря. Закон запрещает временно, до 31 декабря 2022 года, открывать дело о банкротстве ГАО Черноморнефтегаз. В связи с этим вносятся соответствующие изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства.

Закон О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481 № 395-IX, который Верховная Рада приняла 19 декабря.

Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения возможностей самопредставительства органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, других юридических лиц независимо от порядка их создания в суде № 390-IX, который Верховная Рада приняла 18 декабря. Документ расширяет перечень лиц, которые могут осуществлять самопредставительство органов государственной власти, органов власти АР Крым, органов местного самоуправления, других юридических лиц в суде.

Закон О внесении изменений в статью 6 Закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты (относительно обеспечения прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины на получение статуса участника боевых действий) № 430-IX от 20 декабря 2019 года. Документ устанавливает, что к участникам боевых действий также относятся члены экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, другие лица, которые, пребывая на борту кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов (вертолетов) ВСУ, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность

Закон О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с совершенствованием процедуры проведения финансовой реструктуризации и по совершенствованию налогообложения операций финансового лизинга № 425-IX, который парламент принял 20 декабря. 19 сентября текущего года Верховная Рада поддержала закон № 112-IX, которым продлила еще на три года действие процедуры финансовой реструктуризации и усовершенствовала ее механизм.

Закон О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно улучшения администрирования акцизного налога) № 391-IX, проголосованный народными депутатами 18 декабря 2019 года. Целью закона является совершенствование работы системы электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового (СЭАРТСЭ) и упрощение условий лицензирования для субъектов хозяйствования.

Закон О присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений (EURIMAGES) № 414-IX, принятый Верховной Радой 19 декабря 2019 года.

Закон О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения № 361-IX, который парламент принял 6 декабря 2019 года. Документ предусматривает внедрение применения субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода при проведении надлежащей проверки своих клиентов, определяет переход к кейсам отчетности о подозрительных операциях (деятельности) клиентов.

Сегодня также сообщалось, что Зеленский подписал закон о добыче янтаря, который регулирует земельные вопросы доступа к залежам янтаря.

Также сегодня президент одобрил перезапуск Национальной комиссии, которая осуществляет государственную политику в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Ранее Зеленский подписал Избирательный кодекс, принятый с учетом его предложений.

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