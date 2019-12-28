Дело о миллиардном хищении газа передали в суд

Владельцев двух западноукраинских ТЭЦ обвиняют в хищении "социального" газа от государства.

Прокуроры САП направили в Высший антикоррупционный суд дело о хищении более 300 млн кубометров газа НАК Нафтогаз Украины на сумму более 1,4 миллиарда гривен. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает пресс-служба НАБУ.

В материалах дела речь идет об энергетиках, которые получали сверхприбыли на "социальном" газе от государства. В деле замешаны две ТЭЦ - Новояворовская и Новороздольская.

Отмечается, что детективы НАБУ завершили расследование указанных фактов еще в сентябре 2018 года. Однако более 15 месяцев сторона защиты и представители юрлиц, в отношении которых осуществляется производство знакомилась с материалами дела, поэтому НАБУ и САП были вынуждены обратиться в суд с ходатайством об ограничении стороны защиты в сроках ознакомления до 17 декабря 2019 года.

По данным следствия, предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольский ТЭЦ (Львовская обл.) в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке в НАК Нафтогаз Украины природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял ТЭЦ газ по ценам ниже рыночных.

После получения такой "скидки" прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф). Таким образом, по версии НАБУ, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером убытков, причиненных НАК Нафтогаз Украины в результате реализации описанной схемы.

В января 2018 года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении пяти лицам: четырем должностным лицам компаний-владелицы ТЭЦ - ООО Энергия-Новый Раздол и ООО Энергия - Новояворовск, а также "куратору" схемы, который является приближенным к народным депутатам.

Напомним, в ноябре Нафтогаз назначил руководителя для проблемных ТЭЦ Дубневичей - Новороздольской и Новояворовской.

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