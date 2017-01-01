Стала известна причина обысков в горсовете Николаева

Полицейские задержали на взятке чиновницу Департамента ЖКХ, которую она, по версии следствия, получила за подписание акта якобы выполненных работ.

Руководительницу одного из управлений Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Николаева разоблачили на взятке в 20 тысяч гривен. К делу также причастны подчиненные чиновницы. В связи с этим в помещении Департамента ЖКХ и по месту жительства фигурантов проводят обыски. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что в своем рабочем кабинете 45-летняя женщина получила часть неправомерной выгоды в сумме 20 тысяч гривен за подписание актов якобы выполненных работ.

Для конспирации злоумышленница привлекла своего водителя, который после получения чиновницей части денег выносил их из помещения в служебный автомобиль, а позже возвращал их руководительнице.

"В ходе досудебного расследования полицейские установили, что должностные лица Департамента ЖКХ за январь 2019 года и по настоящее время, злоупотребляя служебным положением, вступив в противоправный заговор, осуществляли заключения договоров на выполнение работ по "подконтрольными" им лично субъектами хозяйственной деятельности, от которых получали "откаты" в размере 10-15% в зависимости от стоимости заключенного договора", - говорится в сообщении.

Сейчас в помещении Департамента ЖКХ и по месту жительства фигурантов проводятся обыски.

Чиновницу задержали, решается вопрос относительно объявление ей подозрения.

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Ранее сообщалось, что в горсовете Николаеве проходят обыски. Городская власть пообещала сотрудничать со следствием и предоставлять все необходимые материалы.

Напомним, в Полтавской ОГА правоохранители провели обыски 26 декабря. Правоохранители искали информацию по поводу двух мостов.

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