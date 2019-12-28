Теракт в Харькове: родственники погибших протестуют против обмена виновных

Адвокат пострадавших заявил о намерении обжаловать освобождение из-под стражи и предстоящий обмен террористов, которых приговорили к пожизненному заключению.

Родственники погибших в харьковском теракте будут обжаловать меру пресечения исполнителям, которых приговорили к пожизненному заключению и немедленно освободили. Об этом заявил адвокат потерпевших Олег Головков, сообщает в субботу, 28 декабря, Интерфакс-Украина.

Он отметил, что решение суда об изменении меры пресечения обвиняемым в теракте возле Дворца спорта в Харькове является политическим, а не правовым.

"Это самая болезненная тема сегодняшнего приговора и сторона потерпевших именно те, кто был в зале (во время оглашения приговора – ред.), не может согласиться с этим. Как с точки зрения правовой, так и с точки зрения справедливости, именно права... Мы считаем это решение политическим, никак не связанным с законом. Напомню, что ни одного международного договора, подписанного в нормандском формате, Украина не имеет", - сказал Головков журналистам в субботу после оглашения приговора суда.

Он сообщил также, что сторона потерпевших считает обоснованным приговор в части признания вины обвиняемых и присуждения им наказания в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества, однако будет оспаривать правомерность изменения меры пресечения.

"Мы будем обжаловать, мы будем совершать соответствующие действия процессуального реагирования. Какие именно, сейчас я не могу анонсировать... Если мы не найдем понимания в национальной системе правосудия, будем обращаться к международной системе... Мы считаем, что эти лица не могут подпадать под этот обмен. И эти лица не могут освобождаться под любую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей", - сказал Головков, отметив, что они фактически освобождены от отбывания наказания вследствие обмена.

Как сообщалось ранее, в субботу Фрунзенский райсуд Харькова признал Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова виновными по делу о теракте возле Дворца спорта и приговорил всех троих к пожизненному лишению свободы и конфискации всего принадлежащего им имущества. Суд также удовлетворил ходатайство прокурора, заявленное в рамках исполнения мирного плана президента, об изменении меры пресечения до вступления приговора в силу с содержания под стражей на немедленное освобождение под личное обязательство.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил обмен пленными с сепаратистами 29 декабря.

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