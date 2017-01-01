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По пути в аэропорт Борисполь исчезли граждане Казахстана

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Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установления любой информации по поводу возможного места нахождения без вести пропавших.
В Киеве по дороге в аэропорт загадочно исчезли мужчина и женщина
В Киеве по дороге в аэропорт загадочно исчезли мужчина и женщина
Нацполиция

По дороге в международный аэропорт Борисполь исчезли двое граждан Казахстана. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В Подольское управление полиции от женщины поступило сообщение об исчезновении ее знакомого с девушкой. Заявительница добавила, что они должны были вылететь из аэропорта Борисполь домой в Казахстан, но на самолет не сели и на телефонные звонки не отвечают", - говорится в сообщении. 

В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что граждане Казахстана  выселились из гостиницы в Подольском районе столицы, на такси выехали в направлении аэропорта.

Установив личность таксиста, полицейские опросили его и узнали, что пассажиры вышли на остановке общественного транспорта в поселке Гора Бориспольского района. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установления любой информации по поводу возможного места нахождения без вести пропавших. 

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. 

Ранее в одной из школ Днепра ученик пришел в класс, оставил вещи, написал на доске прощальную записку и пропал.

Полиция отыскала потерявшегося в лесу священника

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Теги: Казахстан, полиция, розыск, аэропорт Борисполь
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Источник: korrespondent.net

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