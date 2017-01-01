Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Днепре стоимость тепла для жителей уменьшится на 30%

Комментариев: 0
В последующие месяцы цифры в платежках также будут пересматривать.
В Днепре стоимость тепла в декабре уменьшена
В Днепре стоимость тепла в декабре уменьшена
Корреспондент

В Днепре стоимость тепла в декабре для населения, а также общественных и религиозных организаций, уменьшена на 30%. Об этом сообщает пресс-служба Днепровского горсовета со ссылкой на председателя горсовета Бориса Филатова. 

"В декабре цены на тепло в платежках будут меньше на 30%, чем в прошлом году. Фактически люди смогут сэкономить до 1000 гривен. Сейчас это - один из самых высоких показателей экономии среди территориальных общин. Системная работа и ценообразование в настоящее время позволяют людям ощутить реальную экономию в собственных кошельках. В зависимости от размера квартиры экономия составит от 350 грн. до 1 тыс. грн.", - заявил Филатов.

В последующие месяцы цифры в платежках также будут пересматривать. Также стало известно, что в Кривом Роге цену на тепло снизили на 25%.

Ранее сообщалось, что украинские города начали пересматривать тарифы на отопление.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Днепр, Тепло, стоимость, Борис Филатов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь