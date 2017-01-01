В Днепре стоимость тепла для жителей уменьшится на 30%

В последующие месяцы цифры в платежках также будут пересматривать.

В Днепре стоимость тепла в декабре для населения, а также общественных и религиозных организаций, уменьшена на 30%. Об этом сообщает пресс-служба Днепровского горсовета со ссылкой на председателя горсовета Бориса Филатова.

"В декабре цены на тепло в платежках будут меньше на 30%, чем в прошлом году. Фактически люди смогут сэкономить до 1000 гривен. Сейчас это - один из самых высоких показателей экономии среди территориальных общин. Системная работа и ценообразование в настоящее время позволяют людям ощутить реальную экономию в собственных кошельках. В зависимости от размера квартиры экономия составит от 350 грн. до 1 тыс. грн.", - заявил Филатов.

В последующие месяцы цифры в платежках также будут пересматривать. Также стало известно, что в Кривом Роге цену на тепло снизили на 25%.

Ранее сообщалось, что украинские города начали пересматривать тарифы на отопление.

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