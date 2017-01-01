Иностранцы увеличили расходы в Украине

Туристы из Европы потратили в Украине 507 млн долларов, что на 18,5% больше, чем год назад.

За январь-сентябрь 2019 года объем экспорта услуг по статье "Путешествия" составил 1,353 млрд долларов, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом говорят данные статистики Национального банка Украины.

По данным НБУ, туристы из Европы потратили в Украине 507 млн долларов, что на 18,5% больше, чем год назад.

В то же время, жители России потратили в Украине 259 млн долларов, что на 22,7% больше, чем за 9 месяцев 2018 года.

При этом за 9 месяцев 2019 года Украину посетило 10,731 млн иностранцев, что на 4,7% меньше, чем годом ранее (11,259 млн человек).

А число туристов из стран ЕС выросло на 1,5% до 3,214 млн человек, с территории России - сократилось на 12,3 % до 1,244 млн человек.

Напомним, в этом году Турцию посетили 1 млн 560 тысяч украинских туристов, и это примерно на 200 тысяч больше, чем в прошлом году.

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