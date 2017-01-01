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В Луцке мужчина устроил стрельбу на почте

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В результате преступления пострадал сотрудник заведения. Сейчас злоумышленник задержан.
Мужчина устроил стрельбу в отделении почты
Мужчина устроил стрельбу в отделении почты
vl.npu.gov.ua

В Луцке мужчина устроил стрельбу в частном отделении почтовой связи, в результате чего был травмирован человек. Сейчас злоумышленник задержан. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Волынской области.

Так, в дежурную часть поступило сообщение о совершении разбойного нападения с применением оружия на частное отделение почтовой связи на проспекте Свободы. В результате преступления пострадал сотрудник заведения. В области немедленно ввели в действие специальную полицейскую операцию.

"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудники полиции задержали преступника. Им оказался 55-летний местный житель. У него правоохранители изъяли ряд предметов, которые являются вещественными доказательствами по делу", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в области Петр Шпига.

Следователи проводят досудебное расследование по ч. 3 ст.187 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Киеве на Гидропарке возле кафе Очеретяный кот произошла стрельба. Скончался мужчина. 
 
Еще сообщалось, что в Николаеве таксист выстрелил в пассажира из-за замечания. Мужчину госпитализировали.

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Теги: стрельба, почта, Луцк, задержание
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Источник: korrespondent.net

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