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Следствие по экс-беркутовцам продолжится - ГПУ

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В случае невыполнения обвиняемыми обязанностей, судом будет принято решение об объявлении их в розыск.
Суд над экс-беркутовцами будет продолжен
Суд над экс-беркутовцами будет продолжен
strana.ua

Генпрокуратура уверяет, что судебное разбирательство по обвинению в деле о расстрелах на Майдане будет продолжено.

"После изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда", – говорится в сообщении на сайте Генпрокурокуратуры.

Подчеркивается, что в случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, согласно которым обвиняемые скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск.

"После объявления обвиняемых в межгосударственный и/или международный розыск может быть принято решение о проведении заочного уголовного производства", – сказано в сообщении.

Ранее прокуроры заявили, что экс-беркутовцев включили в списки на обмен. Они также признали, что есть риск побега экс-беркутовцев, в случае их освобождения из-под стражи, остается, однако их необходимо освободить под личные обязательства для того, чтобы осуществить обмен.

В свою очередь адвокаты семей погибших заявили, что экс-беркутовцы не имеют никакого отношения к преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта и не могут участвовать в обмене.

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Теги: Генпрокуратура, суд, Беркут, расстрел, Разгон Евромайдана
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Источник: korrespondent.net

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