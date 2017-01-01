Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дело Шеремета: Суд вынес меру пресечения нападавшему на журналиста

Комментариев: 0
Нападавшего на журналистов на суде по делу Шеремета отправили под домашний арест.
Активиста, напавшего на журналиста, отправили под ночной домашний арест
Активиста, напавшего на журналиста, отправили под ночной домашний арест
strana.ua

Суд 28 декабря отправил подозреваемого в нападении на журналиста возле Апелляционного суда Киева, где слушалось дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, под ночной домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Сообщается, что суд избрал меру пресечения подозреваемому "в препятствовании деятельности, хулиганстве и угрозах насилием журналисту. Фигурант находится под ночным домашним арестом".

Как сообщает Страна, на суде чисто юридически речь шла не об избрании, а об ужесточении меры пресечения. Дело в том, что обвиняемый находится под личным обязательством за нападение с ножом на иранца.

На заседании он отрицал, что в бутылке была моча и говорил, что вообще никого не обливал, а стоял в сторонке. Что же до ножа, ношение которого ему вменяют по еще одному уголовному делу - то, по его словам, он ему нужен для самозащиты. 

Ранее сообщалось, что журналисты изданий Шарий.нет и Страна подверглись угрозам и оскорблениям на судебном заседании по делу Шеремета и после него. 

Полиция открыла дело из-за угроз журналистам на суде по делу Шеремета

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: суд, Журналисты, нападение, убийство Шеремета
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь