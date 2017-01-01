Дело Шеремета: Суд вынес меру пресечения нападавшему на журналиста

Нападавшего на журналистов на суде по делу Шеремета отправили под домашний арест.

Суд 28 декабря отправил подозреваемого в нападении на журналиста возле Апелляционного суда Киева, где слушалось дело об убийстве журналиста Павла Шеремета, под ночной домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Сообщается, что суд избрал меру пресечения подозреваемому "в препятствовании деятельности, хулиганстве и угрозах насилием журналисту. Фигурант находится под ночным домашним арестом".

Как сообщает Страна, на суде чисто юридически речь шла не об избрании, а об ужесточении меры пресечения. Дело в том, что обвиняемый находится под личным обязательством за нападение с ножом на иранца.

На заседании он отрицал, что в бутылке была моча и говорил, что вообще никого не обливал, а стоял в сторонке. Что же до ножа, ношение которого ему вменяют по еще одному уголовному делу - то, по его словам, он ему нужен для самозащиты.

Ранее сообщалось, что журналисты изданий Шарий.нет и Страна подверглись угрозам и оскорблениям на судебном заседании по делу Шеремета и после него.

Полиция открыла дело из-за угроз журналистам на суде по делу Шеремета

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